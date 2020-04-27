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В Казани 9 мая установят новый памятник Воину-победителю

В Казани 9 мая установят новый памятник Воину-победителю

в Новости, Слайдер, 75 лет Великой Победе, Новости конгресса, Главные новости, 27.04.2020 0 12

Жители Казани 9 мая смогут посмотреть онлайн-трансляцию поднятия знамени на 50-метровый флагшток в парке Победы и открытия нового памятника Воину-победителю. Об этом на совещании в мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Мы планируем, что казанцы смогут увидеть церемонию поднятия флага и открытие нового памятника через трансляции в социальных сетях и по телеканалу ТНВ», – сообщил он.

В День Победы участники республиканской общественной организации «Клуб “ГАЗ-21“» совершат праздничный заезд на ретроавтомобилях военных лет с трансляции тематических песен.

Все праздничные мероприятия мэрия Казани перевела в онлайн-формат. В частности, акция «Бессмертный полк» впервые пройдет онлайн.

Прообразом нового памятника Воину-победителю стал Гази Загитов, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.

https://www.tatar-inform.ru

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