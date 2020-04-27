В Казани 9 мая установят новый памятник Воину-победителю

Жители Казани 9 мая смогут посмотреть онлайн-трансляцию поднятия знамени на 50-метровый флагшток в парке Победы и открытия нового памятника Воину-победителю. Об этом на совещании в мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.