В Казани 9 мая установят новый памятник Воину-победителю

Жители Казани 9 мая смогут посмотреть онлайн-трансляцию поднятия знамени на 50-метровый флагшток в парке Победы и открытия нового памятника Воину-победителю. Об этом на совещании в мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.
«Мы планируем, что казанцы смогут увидеть церемонию поднятия флага и открытие нового памятника через трансляции в социальных сетях и по телеканалу ТНВ», – сообщил он.
В День Победы участники республиканской общественной организации «Клуб “ГАЗ-21“» совершат праздничный заезд на ретроавтомобилях военных лет с трансляции тематических песен.
Все праздничные мероприятия мэрия Казани перевела в онлайн-формат. В частности, акция «Бессмертный полк» впервые пройдет онлайн.
Прообразом нового памятника Воину-победителю стал Гази Загитов, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.