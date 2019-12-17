В Казани дали старт новому конкурсу татарской песни

Директор фонда татарской культуры им. Вагапова Рифат Фаттахов представил общественности свой новый проект. Презентация конкурса «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня») прошла в здании Казанской ратуши.



Гостями мероприятия стали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, вице-премьер правительства Лейла Фазлеева, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель союза писателей РТ Данил Салихов, депутат татарстанского парламента Рамиль Тухватуллин, а также известные писатели, композиторы, артисты, представители творческой интеллигенции.

Как отметил в своей речи Фаттахов, это авторский конкурс, в нем могут принимать участие поэты-песенники и композиторы без возрастных ограничений, наличие диплома о профессиональном образовании также необязательно. Целью является создание новых произведений в жанре татарской песни, в то же время с сохранением национальной основы мелодий.



«Документы мы принимаем до 15 июля следующего года, подведение итогов I этапа до 16 августа 2020-го, далее пройдет второй тур — очное прослушивание финалистов, мы думаем представить песен 20, потом из них должны выбрать 12. Будет это ориентировочно 15 сентября, а гала-концерт и награждение намечены в середине ноября 2020 года», — сказал он.

Лучших из лучших должно выбрать жюри, состав которого еще не определен. Известно лишь имя председателя, коим станет глава попечительского совета Вагаповского фестиваля, народный поэт Татарстана Разиль Валеев.

«Меня поставили в сложное положение, избрали председателем жюри, я не знаю, смогу ли лично участвовать как поэт. При рассмотрении кандидатов на Тукаевскую премию есть такое положение, что председатель жюри может участвовать, но не голосует, выходит из комнаты», — сказал он.

Конкурс «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня») пройдет в двух номинациях: «Лучшая татарская песня» и «Лучшая детская песня». Занявшие во взрослой номинации первое место получат 200 тыс., в детской — 150 тыс. рублей. Бюджет конкурса — 1,3 млн рублей.

