В Казани можно будет увидеть костюм «Сююмбике Ханбике» в современной интерпретации от дизайнеров Турции

Открытие выставки состоится сегодня, 13 ноября 2020 г. в 16.00 ч. в выставочном зале «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль». Она будет открыта для посетителей с 14 ноября по 13 декабря этого года.

Османская империя отличалась большим разнообразием нарядов в силу того, что территориальные границы постоянно расширялись и государство включало довольно большое количество различных народов и культур. Корни османских костюмов берут начало в культуре предков османов, которые жили в Средней Азии. Одежда, как один из элементов культуры, занимает важное место в османской истории. Великолепие нарядов, которые носили во дворце, отражало силу, мощь и богатство Османского государства.

Женщины уделяли особое внимание внешнему виду и носили одежду из дорогих тканей, которые отражали их статус. В костюме использовались парча, бархат, чатма, сирсакер, вышитые шелковые ткани, атлас, джанфес, тафта, шифон, чуха, мохер и ткани алого цвета, а также применялась вышивка золотыми нитями, драгоценными и полудрагоценными камнями. Сегодня женские костюмы османского дворца являются источником вдохновения для современных дизайнеров и представителей фэшн-индустрии.

На выставке представлены реконструкции оригинальных дворцовых османских костюмов, созданные дизайнерами турецкого научно-образовательного института исследований традиционной турецкой одежды и искусства – Института непрерывного образования г. Антальи и Института непрерывного образования Сабанджи.

В изготовлении костюмов были использованы такие ткани, как шелк, бархат, тафта, сатин, шифон, меха, парча, домотканные полотна. В качестве украшений применены аппликации и нашивки из золотых и серебряных нитей, простежка изделий, турецкая традиционная вышивка, золотое шитье, сутажная вышивка, драпировка, художественное оформление пуговичных петель, традиционное турецкое кружево ойя, выполненное иглой и крючком, пайетки, бусины и бисер, английское кружево и гипюр.

Специально для выставки в Казани был изготовлен костюм «Сююмбике Ханбике» в современной интерпретации дизайнеров из Института непрерывного образования Антальи. Создатели вдохновлялись традиционным татарским женским костюмом, мотивами исторических картин и гравюрами с изображением царицы Сююмбике.

Всего в экспозиции представлен двадцать один костюм. Одиннадцать из них предоставлены Институтом г. Анталья, десять – Институтом Сабанджи.

Выставка организована Генеральным Консульством Республики Турция в Казани в сотрудничестве с Министерством культуры Республики Татарстан при поддержке Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», Института им. Ю.Эмре и авиакомпании «Турецкие авиалинии».

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