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В Казани на фасаде дома на улице Татарстан появится портрет Габдуллы Тукая

В Казани на фасаде дома на улице Татарстан появится портрет Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 08.06.2020 0 1

В Казани ко Дню России, 12 июня, на фасаде дома появится мурал с изображением поэта Габдуллы Тукая. Об этом газете «Реальное время» сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

Портрет поэта с торца дома по адресу ул. Татарстан, д. 64 напишет Дамир Бозик совместно с художниками сообщества URAM. Он уже расписывал несколько казанских высоток. Портрет Тукая станет его самой масштабной работой. Художнику предоставили свободу создать художественный объект в узнаваемом, авторском стиле.

Росписи фасадов к 12 июня будут реализованы в пяти городах России, в их число вошла Казань. Муралы будут посвящены выдающимся деятелям искусства. В Казани молодежь предложила нарисовать Тукая.

Дамир Бозик расписывал фасады в Альметьевске. Так, татарская сказка «Луна и солнце» и одноименное стихотворение Габдуллы Тукая вдохновили его на диптих — один в теплых тонах, другой — в холодных.

Организаторы проекта — Министерство по делам молодежи Республики Татарстан АНО «Центр развития культурных инициатив», Арт-кластер «Таврида» и Префектура «Старая Казань».

realnoevremya.ru

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