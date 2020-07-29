В Казани на Курбан-байрам подготовлены 15 мест для заклания жертвенных животных

31 июля мусульмане отметят один из главных праздников – Курбан-байрам. Праздничные вагазы в мечетях Татарстана начнутся в 3.45. Время гает-намаза определено на 4.15. С 4.30 мусульмане смогут приступить к жертвоприношению животных. Совершить обряд можно будет в течение трех дней в 15 специально отведенных для этого местах.

Авиастроительный район: мечеть «Салихжан», ул.Бестужева, 66а, тел. +7(843)513-66-50; мечеть «Фатиха», ул.Рихарда Зорге, 2а, (поселок Кадышево), тел. +7(927)245-66-72.

Вахитовский район: мечеть «Аль-Марджани» ул.Каюма Насыри, 17, тел. +7(843)293-36-86; мечеть «Апанаевская» ул.Каюма Насыри, 27, тел. +7(843)293-42-92.

Кировский район: мечеть «Рамазан» ул.Окольная, 25б, тел. +7(843)260-03-13, мечеть «Маулид», ул.Селянская, 23 (поселок Залесный); мечеть «Раджап», ул.Энгельса, 20.

Московский район: мечеть «Сулейман», ул.Ютазинская, 8а, корпус 1, тел. +7(843)512-03-77.

Ново-Савиновский район: мечеть «Казан Нуры», пр.Фатыха Амирхана, 3, тел. +7(843)523-16-55, +7(843)523-14-95.

Приволжский район: мечеть «Гадель», Оренбургский проезд, 193, тел. +7(843)269-50-37; мечеть «Ризван», ул.Хусаина Мавлютова, 48а, тел. +7(843)224-38-47; мечеть «Тынычлык», ул.Мелитопольская, 15 (поселок Мирный), тел. +7(843)266-34-04; комплекс по ул.Братьев Петряевых.

Советский район: мечеть «Куддус», Яснополянский переулок, 16 (поселок Карьер), тел. +7(937)776-07-74; мечеть «Иман Нуры», ул.Дорожная, 32а (поселок Нагорный), тел. +7(919)691-19-81.

В день празднования Курбан-байрам благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ проведет раздачу мяса жертвенных животных нуждающимся. Организация также принимает заявки на заклание жертвенных животных. Каждый желающий может приобрести барашка и передать мясо малоимущим, сиротам, инвалидам, людям, попавшим в трудную ситуацию. Кроме того, в фонде можно проконсультироваться со специалистами по процедуре жертвоприношения. Номер телефона для связи +7 (843)225-33-22, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Напомним, в этом году празднование Курбан-байрама пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по РТ.

kzn.ru