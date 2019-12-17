В Казани началась регистрация делегатов, приехавших на XIV Форум «Деловые партнеры Татарстана»

Порядка 400 крупных татарских предпринимателей из 63 регионов Российской Федерации, 29 стран ближнего и дальнего зарубежья соберутся сегодня в Казани на XIV Форум «Деловые партнеры Татарстана».

Кроме того, сегодня в Казань съезжаются участники расширенного заседания Национального совета Всемирного конгресса татар.

В эти минуты началось размещение и регистрация делегатов, приехавших на эти два мероприятия.

Программа сегодняшнего дня включает посещение Академии наук Республики Татарстан, где предприниматели ознакомятся с социально-экономическим и промышленным потенциалом Республики Татарстан. Также запланирован просмотр вокально-хореографического спектакля «Голубая шаль» в исполнении ансамбля танца «Казань».

Основные мероприятия пройдут завтра, 18 декабря, в ГТРК «Корстон-Казань», где состоится пленарная часть расширенного заседания Национального совета Всемирного конгресса татар.

Для татарского актива предусмотрено посещение объектов промышленного назначения для ознакомления с особенностями ведения бизнеса (1-ая группа: Pozis, Привокзальная,4, г.Зеленодольск; 2-я группа: Рамаевское фермерское хозяйство (утка халяль), ул.Октябрьская, 25А, с. Песчаные Ковали), 3-я группа: Технополис «Химград», Бионоватик, ул. Восстания, 100, корп. 22, Казань, 4-я группа: Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис«, ул.Университетская, д.7, г.Иннополис).

В заключительный день участники смогут прослушать лекцию В. В. Трепавлова, приуроченную к 750-летию образования Золотой Орды («Тюркский мир Евразии: поиск исторического законодательства») и принять участие в торжественной церемонии, посвященной старту празднования 100-летия ТАССР, которая состоится в Международном выставочном центре «Kazan Expo».