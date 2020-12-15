В Казани наградят победителей Межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2020»

Торжественное объявление и награждение победителей XX юбилейного межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2020» имени Шамиля Закирова состоится 21 декабря в 19:00 на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. Конкурс в этом году проходит в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Завершится церемония награждения показом спектакля «Җир белән күк арасында» по пьесе Талха Гыйниятуллина, обладателя «Гран-при» Кировского Народного театра МБУ «Кировский сельский дом культуры» Актанышского района, режиссером которого является Алсу Хузина.

Конкурс проводился с 13 октября по 21 декабря 2020 года, в три этапа, по итогам которого выбраны лучшие любительские театральные коллективы Республики Татарстан и регионов Российской Федерации.

Вход для всех желающих бесплатный по пригласительному билету. Заявки на пригласительный билет принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: 89179268173.

Учредитель Конкурса – Министерство культуры Республики Татарстан.

Организаторы Конкурса: ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан», Межрегиональная общественная организация «Всемирный конгресс татар», при поддержке государственного бюджетного учреждения «Татарский государственный академический театр имени Г. Камала».

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