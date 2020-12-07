В Казани наградят победителей Всероссийского конкурса творческих работ «Моя история – Мой Татарстан!

10 декабря в 14.00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится награждение победителей Всероссийского конкурса творческих работ «Моя история – Мой Татарстан!». Среди многочисленных участников этого конкурса были не только жители республики, но и представители других регионов России. Есть они и среди победителей.

Конкурс «Моя история – мой Татарстан!» проводился в целях сохранения исторической памяти об истории Татарстана и татарского народа, формирования целостного понимания значения изучения родного края, стимулирования учебно-познавательной и исследовательской деятельности подрастающего поколения, сбора информации из личных семейных, коллективных архивов организаций и предприятий. Проводился он в этом году впервые. Организаторы конкурса – Министерство культуры Республики Татарстан и ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».

Основные задачи конкурса – поддержка и развитие интереса к истории семьи, семейных и культурных ценностей, формирование патриотического воспитания подрастающего поколения, пополнение исторических знаний документами и фотоматериалами о 100-летней истории Республики Татарстан.

Работы были представлены в пяти номинациях: «Моя семья», «Удивительные люди», «Родная земля», «Край родной», «В силе коллектива – наше будущее!». В конкурсе могли принимать участие жители Российской Федерации в возрасте от 12 лет. Победители конкурса определялись в трех возрастных группах – 12-17 лет, 18-21 год, старше 22 лет. Среди них жители Москвы, Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Лениногорска, Тетюшского, Агрызского, Черемшанского и многих других районов республики.

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