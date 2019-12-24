В Казани откроется выставочный проект живописца и скульптора Ахсана Фатхутдинова

Сегодня в 16:00 в выставочном зале «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль» открывается выставочный проект под названием «Художник Ахсан Фатхутдинов: письма другу», приуроченный к 80-летию со дня рождения живописца, скульптора-монументалиста, народного художника Республики Татарстан, лауреата Государственной премии им. Г. Тукая — Ахсана Фатхутдинова (1939-2012).

В историю изобразительного искусства Татарстана Ахсан Фатхутдинов вошел, как уникальный мастер, создавший синтез живописи и деревянной скульптуры, его работы составили значительный вклад и в монументально-декоративное искусство и в различные жанры станковой живописи Республики Татарстан — картины на современные и исторические темы, портрет, натюрморт.

В оригинальной орнаментально-изобразительной системе Ахсана Фатхутдинова причудливо переплетаются мотивы, почерпнутые из различных источников тюркского фольклора, классической восточной литературы, поэзии Г. Тукая, Дэрдменда, Р.Файзуллина и др.

Лейтмотивом всей выставки являются письма художника другу, народному поэту Равилю Файзуллину, написанные в 1977–2007 годы. Эти философские, поэтические раздумья художника о судьбе татарского народа, размышления о творчестве нашли отражение в его картинах, скульптурных композициях.

Экспозиция выставки представлена его основными сериями. «Иялэр» – «Обереги-хранители» (1989–1999), написанная в стиле неопримитивизма. За эту серию художник был удостоен Государственной премии РТ им. Г. Тукая.

В серии скульптур («Третированные», 1989-1991), остросоциальных, связанных с судьбой народа, заложена высочайшая экспрессия. Цикл деревянных рельефов мастера «Могильные камни» – «Каберташи» (2000-е годы) апеллирует к теме человеческого долга и памяти. И в серии «Столбы» – «Баганалар» (2008–2009), мастер ставит вопрос о смысле человеческой жизни и предназначении в этом мире.

Всего в экспозиции представлено около 90 работ художника. Выставка будет работать до 10 марта 2020 года.

Адрес: Республика Татарстан, Казань, Кремль, Выставочный зал «Манеж».

http://tatarlar.info/news.php?lng=ru&pg=23400

http://tatarlar.info/news.php?lng=ru&pg=23400