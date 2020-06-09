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В Казани откроют памятник Мустаю Кариму в честь дружбы Татарстана и Башкортостана

В Казани откроют памятник Мустаю Кариму в честь дружбы Татарстана и Башкортостана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.06.2020 0 8

В рамках Дней Башкортостана в Татарстане планируют открыть памятник писателю, поэту и драматургу Мустаю Кариму. Об этом рассказал Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Башкортостан Ранэль Зинатуллин.

«Мы предложили несколько мест, и они выбрали площадку на Оренбургском тракте недалеко от остановки „Роторная“. Возможно, там появится небольшой парк, сквер для прогулки», — поделился Ранэль Зинатуллин.

Башкирская сторона выбрала скульптора, который будет создавать фигуру великого поэта, делать он это будет в Москве.

«Этот памятник будет не только еще одной точкой притяжения для туристов в Татарстане, но и станет символом дружбы двух республик. То есть люди, когда будут там собираться, будут понимать, что он установлен в рамках мероприятия, направленного на дружбу наших республик», — уверен Зинатуллин.

Напомним, что 18 апреля прошлого года на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур» в рамках Дней Республики Татарстан открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Эвелина Киселёва

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