В Казани открыли памятную доску в честь 100-летия образования ТАССР

Сегодня в Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь 100-летия образования республиканских органов исполнительной власти ТАССР на фасаде здания Государственного музея изобразительных искусств. В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель министра культуры России Владимир Осинцев, деятели науки и культуры.

В особняке генерала Сандецкого, где в настоящее время располагается музей изобразительных искусств, в годы советской власти располагался Первый дом Советов. Именно в этом здании 25 июня 1920 года Казанский губернский исполком передал властные полномочия Временному Революционному комитету ТАССР. Были сформированы первые органы исполнительной власти молодой республики. Руководителем Временного Революционного комитета, председателем первого Правительства стал Сахибгарей Саид-Галиев.

«Событие, собравшее нас здесь, — торжественное, памятное и знаковое для Татарстана, — подчеркнул Фарид Мухаметшин, выступая на церемонии, — в этом здании сто лет назад была организована первая исполнительная власть нашей республики. Предыдущие поколения за столетнюю историю внесли огромный вклад для того, чтобы сегодня Татарстан стал республикой, занимающей одно из первых мест в социально-экономическом развитии, регионом-донором».

За сто лет Татарстан прошел большой путь, полный многих испытаний: годы репрессий, Великая Отечественная война и т.д.

«Это были героические годы в жизни многонационального Татарстана, время завоевания уважения к республике и ее трудолюбивому народу», — сказал глава парламента.

По словам Фарида Мухаметшина, открытие мемориальной доски позволит еще раз обратить внимание татарстанцев на вековую историю своей республики.

«Столетие ТАССР – это выдающееся событие, которое обращает нас к истокам становления республики, ее героического пути и нашей современной государственности, — отметил Алексей Песошин, — сегодня мы увековечиваем историческое и общественно-значимое событие. Именно здесь находится точка отсчета образования одной из первых национальных республик и субъектов РСФСР – Республики Татарстан. С чувством глубокого уважения мы отдаем дань всем, кто принимал участие в становлении современного статуса Республики Татарстан».

Мемориальная доска была открыта под звучание «Марша Советской Армии» Салиха Сайдашева.

«В этом здании в Первом доме Советов в июне 1920 года Казанский губернский исполком передал властные полномочия Временному Революционному комитету Автономной Татарской Социалистической Советской Республики и были сформированы ее первые органы власти», — гласит надпись на мемориальной доске.

По окончании церемонии Фарид Мухаметшин осмотрел экспозицию музея.

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