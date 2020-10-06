В Казани открылся музей татарских денег

2 октября в г. Казани в Старо-Татарской слободе, в Доме по адресу ул. Каюма Насыйри, 10, состоялось торжественное открытие Музея истории татарских денег.

Как объяснил инициатор создания этого частного Музея Артур Галимжанов, идея его создания связано с тем, что в рамках празднования 750-летия образования государства Улуса Джучи (Золотой Орды) в 2019 году, мы выпустили шоколад в форме монеты с фольгой золотого цвета. Тогда мы вместе с Наилем Набиуллиным стали собирать книги по нумизматике, закупать оригиналы и копии старинных монет и бумажных денег.

В небольшой комнате Музея создатели повесили плакаты и рисунки, связанные с историей монетного дела с древнейших времен в странах Востока, античной Греции и Древнем Риме, Парфии и Кушанской исперии, Европе, Китае и Индии. Также представлены металлические деньги периодов гуннов и тюрков, Хазарского каганата, Саманидов, Золотой Орды, средневековой Европы и Руси.

Хорошо представлены монеты и бумажные деньги Российской империи, европейских и восточных государств. Особое внимание уделены татарским монетам периода ханов Золотой Орды, Узбека, Джанибека, Токтамыша и других.

Представлены деньги и современных стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Америки.

На открытии музея приняли участие около 70 человек: государственные и общественные деятели, ученые и специалисты, студенты вузов г. Казани.

На открытии Артур Галимжанов и Наиль Набиуллин рассказали, как готовилось открытие Музея и об основных коллекциях и экспонатах.

Депутат Государственного Совета РТ, поэт Ркаил Зайдулла отметил: «Это очень важное дело. Татарские рукописи сгорели и плохо сохранились, а клады хранятся под землей».

Руководитель Общества татарских краеведов РТ, заслуженный деятель науки РТ, известный историк-археолог, востоковед и регионовед, профессор А.А. Бурханов подчеркнул, обращаясь к создателям музея: «В последнее время вы стали работать грамотно и эффективно. Поэтому Вас хвалю и ставлю Вашей работе 10 баллов».

Затем А.А. Бурханов отметил, что он как профессиональный ученый-археолог нашел немало кладов с монетами в Средней Азии и Поволжье, вел учебный курс «Нумизматика» и «Основы археологии», и поэтому хорошо изучил истории монет. Он отметил, что монетное дело показывает уровень экономики и торговли в стране, являясь важным элементом государственности. Тем более, написал диплом по монетам Кушанской империи. А его научный руководитель – известный специалист по Золотой Орде Г.А. Федоров-Давыдов много сделал для изучения татарских и русских монет периода средневековья. Затем он упомянул имена известных историков-нумизматов Френа, А. Мухамадеева, Д. Мухаметшина, А. Сунгатуллину и др. Он подчеркнул, что среди краеведов тоже активно изучают татарские монеты.

Искусствовед Р. Шагеева, профессор Г. Хафизов и другие отметили важность открытия Музея для изучения истории и культуры Татарстана и татарского народа.

Один из создателей Музея – Наиль Набиуллин – отметил, что Музей будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00 часов. Вход гостей и татарстанцев бесплатно.

Информация А.А. Бурханова