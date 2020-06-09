Открылся VI международный онлайн-форум «Науруз»

В Казани стартовал VI Международный театрально-образовательный онлайн-форум «Науруз». Несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, Форум продолжил свою работу в онлайн-формате. Мероприятие открыла министр культуры Республики Татарстан Ирада Хафизяновна Аюпова:

«Дорогие коллеги! Я поздравляю вас с открытием VI форума «Науруз». Этот форум – это площадка для поиска новых идей. А этот год особенный. Он поставил перед театральным сообществом проблему, которую можно решить только объединив все усилия. Любой кризис ставит нас в сложные условия – он выводит из зоны комфорта. Но он всегда предполагает развитие. И я уверена, что наши онлайн-трансляции невероятно расширили театральную аудиторию каждого учреждения. Этот виртуальный мир требует переосмысления. Желаю форуму успешной работы! Если будут новые идеи и желание идти дальше, то мы с Вами сможем!».

С приветственными словами также выступили: художественный руководитель форума, главный режиссер ТГАТ им.Г.Камала Фарид Рафкатович Бикчантаев (Казань), профессор кафедры Сценического Театрального Искусства Университета дель Валье Алехандро Гонсалес Пуче (Колумбия), режиссёр, кандидат искуcствоведения, профессор, автор книг по театральной педагогике Юрий Леонович Альшиц (Германия), декан, руководитель курса художников-технологов сцены, преподаватель факультета Сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Ольга Неволина (Москва), руководитель отдела маркетинга Центра имени Вс. Мейерхольда Олег Соколов (Москва).

Напоминаем, что с 8 по 17 июня 2020 года в Казани состоится знаковое в культурной жизни Татарстана событие — VI Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз». Для участников форума в режиме онлайн-конференций пройдут лекции, семинары, лаборатории по педагогике театра, актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной и художественно-постановочной части театра. Педагогами форума станут ведущие специалисты и видные деятели театрального искусства и менеджмента в сфере культуры из Германии, Колумбии, Польши и России.

С 15 по 17 июня в рамках VI Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз» пройдет научная онлайн-конференция о новых измерениях в театральном образовании под названием «Вызовы разума». Театральные педагоги, эксперты и практики со всего мира обсудят новые вызовы, стоящие перед педагогами в условиях нынешней пандемии, а также перспективы развития театрального образования в условиях быстро меняющейся реальности.

Организаторы конференции: Всемирный институт театрального тренинга AKT-ZENT, Международный институт театра (ITI) при ЮНЕСКО, Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз». Куратор конференции: профессор Юрий Альшиц (Германия). Руководитель и модератор конференции: Кристин Шмэлор (Германия). Язык конференции: английский и русский.

Учредителями Форума являются Министерство культуры Республики Татарстан и Союз театральных деятелей Республики Татарстан. Организатор — Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала. Технический партнер форума — ICL Техно.

mincult.tatarstan.ru