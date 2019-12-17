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В Казани открывается выставка «Этнографическая мозаика татарского народа»

В Казани открывается выставка «Этнографическая мозаика татарского народа»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.12.2019 0 25

Фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» проводится с 2014 года в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2022 годы)».

В этом году на конкурс были приняты 223 работы от 38 конкурсантов из 9 регионов Российской Федерации по трем номинациям:

  • «Народно-прикладное искусство.Традиции и обряды»;
  • «Портрет»;
  • «Фотография – документ Послание потомкам.Творческая молодежь 21 века».

Работы участников оценивались по следующим критериям:

  • содержание, отражающее тематику Конкурса (0-10 баллов);
  • соответствие заявленной в номинации теме (0-10 баллов);
  • качество исполнения (0-10 баллов);
  • творческий подход к выполнению работы (0-10 баллов);
  • колоритность, наглядность (0-10 баллов);
  • новаторство и оригинальность (0-10 баллов);

9 декабря на заседании конкурсной комиссии были подведены итоги фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» в 2019 году. На основании рейтинга участников сформирован список победителей, которые удостоены денежных премий согласно Положению фотоконкурса.

Наиболее интересные работы, вносящие вклад в развитие и сохранение культурного наследия татарского народа, были включены в итоговую фотовыставку. Она откроется сегодня в 17:00 на 1 этаже Дома Дружбы народов Татарстана (ул.Павлюхина д.57).

Контактный тел.: 8 909 306 70 22 Гайнатулина Русалина Асхатовна

mincult.tatarstan.ru

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