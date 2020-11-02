В Казани первый молодежный этнофорум «Таба» пройдет в онлайн-формате

4 ноября в Казани пройдет молодежный этнофорум «Таба». На нем соберутся 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые реализуют проекты в сфере национальной культуры и фольклора. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров.

«В этом году мы впервые проводим фестиваль дружбы народов. Поэтому он мультиформатный. Здесь будет и образовательная, и выставочная часть, дискуссионная площадка, а также творческий фестиваль», — сказал он.

В программе форума — питчинг сессия акселератора этно-проектов «Таба», Фестиваль дружбы народов с выступлением этноколлективов, слет представительств Молодежной Ассамблеи народов Татарстана, выставка достижений в рамках проектного офиса «Национальное актуальным» и творческая встреча на тему «GlobalZomia — неакадемические подходы к фольклору в музыкальной индустрии».

«Форум не является открытым мероприятием, на который мы можем пригласить зрителей. Поэтому в этом году организована онлайн-трансляция. Она будет вестись на официальном аккаунте „Республики Татарстан“ в социальных сетях. Все желающие смогут ее увидеть», — отметил Кадыров.

Цель форума — создание платформы для развития, поддержки и дальнейшей реализации наиболее актуальных и востребованных среди молодежи проектов в этнической сфере.

Эльвира Зайнулина

tatar-inform.ru