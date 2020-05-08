В Казани подняли Знамя Победы на 50-метровый флагшток

В парке Победы Казани сегодня прошла торжественная церемония поднятия Знамени Победы на 50-метровый флагшток. Это точная копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 75 лет назад был водружен над Рейхстагом.
Курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища вынесли государственные флаги России и Татарстана, а также флаг города Казани под музыку песни композитора Александра Александрова «Священная война» к подножию флагштока.
«В годы Великой Отечественной войны погибло 27 млн советских людей. Но сегодня мы торжествуем Великую Победу. Вечная слава нашим героям. Вечная слава нашим победителям, — сказал фронтовик. — Поднять флаг Великой Победы!»