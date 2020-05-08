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В Казани подняли Знамя Победы на 50-метровый флагшток

В Казани подняли Знамя Победы на 50-метровый флагшток

в Новости, Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 08.05.2020 0 1

В парке Победы Казани сегодня прошла торжественная церемония поднятия Знамени Победы на 50-метровый флагшток. Это точная копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 75 лет назад был водружен над Рейхстагом.

Курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища вынесли государственные флаги России и Татарстана, а также флаг города Казани под музыку песни композитора Александра Александрова «Священная война» к подножию флагштока.

Команду на поднятие Знамени Победы по видеосвязи дал Герой Советского Союза Борис Кузнецов. 

«В годы Великой Отечественной войны погибло 27 млн советских людей. Но сегодня мы торжествуем Великую Победу. Вечная слава нашим героям. Вечная слава нашим победителям, — сказал фронтовик. — Поднять флаг Великой Победы!»

Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом Победы над нацистской Германией. 
 Надежда Гордеева

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