В Казани подняли Знамя Победы на 50-метровый флагшток

В парке Победы Казани сегодня прошла торжественная церемония поднятия Знамени Победы на 50-метровый флагшток. Это точная копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который 75 лет назад был водружен над Рейхстагом.