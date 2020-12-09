В Казани покажут спектакль “Сайдаш. Бессонница”

16, 17, 18 декабря (три раза в день: в 13:00, в 16:00, в 18:30) в Татарском государственном театре драмы и комедии им. К.Тинчурина состоится премьера спектакля “Сайдаш. Бессонница” по пьесе Луизы Янсуар и Резеды Гариповой.

Жанр спектакля – лабиринт. Режиссер-постановщик — Резеда Гарипова; художник-постановщик — Ильшат Вильданов; композитор —группа JUNA – Александра Мустафина, Марат Шаяхметов, Ания Файзрахманова; хореограф — Резеда Муллагалиева; хормейстер — Алия Хамзина; художник по свету — Ильшат Саяхов (лауреат премии “Золотая маска”); дирижер — Ильяс Камал; руководитель инструментального ансамбля — Евгения Малетина; режиссер-куратор — Зульфат Закиров.

Возрастное ограничение – 12+.

В ролях: Народная артистка Татарстана Ляля Миннуллина; Заслуженные артисты Татарстана – Альфия Хасанова, Рустем Гайзуллин. Лауреаты Республиканской премии им. М.Джалиля – Резеда Саляхова и Артем Пискунов. Молодые и талантливые артисты театра – Ильфак Хафизов, Зульфат Закиров, Ильнур Байназаров, Айсылу Мусаллямова, Салават Хабибуллин, Лилия Камалиева, Айдар Фатхрахманов, Альбина Гашигуллина. Приглашенная актриса – Зарина Вильданова и студенты Казанского театрального училища.

Справка

Что есть для нас Салих Сайдашев? Легенда? Символ? Мемориальная культура? Человек, который был среди нас и покинул? Творец, чья музыка задевает за живое или не трогает вообще?

Что есть мы сами в этом фрагментарном мире, где все стало преходящим, заменяемым, а гармония – неуловимой?

«Сайдаш. Бессонница» — это, прежде всего, попытка ответить на вопрос: что от нас ускользает в интерпретации биографии и творчества великого композитора. Спектакль — лабиринт приглашает погрузиться в мир сознания и чувствования: человека, эпохи, космоса – в их вечном танце Разрушения и Творения.

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