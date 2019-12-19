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В Казани продолжает работу XIV Форум «Деловые партнеры Татарстана»

В Казани продолжает работу XIV Форум «Деловые партнеры Татарстана»

в Новости, Слайдер, Общество, Экспорт, Деловые партнёры Татарстана, Новости конгресса, Главные новости, Конгресс яналыклар, Төп яңалыклар, 19.12.2019 0 70

В Казани продолжает работу XIV Форум «Деловые партнеры Татарстана». Сегодня заключительный день Форума. Около 400 крупных татарских предпринимателей из 63 регионов Российской Федерации, 29 стран ближнего и дальнего зарубежья уже успели принять участие во многих мероприятиях, проводимых в рамках Форума.

Вчера в ГТРК “Корстон-Казань” при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось пленарное заседание Форума. В пленарном заседании принял участие и заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Программа сегодняшнего дня включает прослушивание лекции В. В. Трепавлова, приуроченной к 750-летию образования Золотой Орды («Тюркский мир Евразии: поиск исторического законодательства») и участие в торжественной церемонии, посвященной старту празднования 100-летия ТАССР, которая состоится в Международном выставочном центре «Kazan Expo».

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