В Казани проходит парад Победы

В столице Татарстана начался парад Победы. Об этом сообщает корреспондент KazanFirst с места событий. Шествие проходит на площади Свободы.

— Как видите, готовы [к параду]. Все, кто планировался — принимают участие, — заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в разговоре с журналистом.

Напомним, парад Победы перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Всего в параде примет участие около 1 000 человек. Это военнослужащие Казанского гарнизона, курсанты военного училища, МВД, МЧС, представители силовых структур и прокуратура Татарстана. В этом году к участию не привлекались юнармейцы.

Запланирован показ механизированной колонны из 40 единиц техники. Среди них — легендарный танк Т-34 под названием «Колхозник Татарии». Кроме того, жителям республики покажут современную боевую технику. По традиции, парад завершится заездом машин ретро-клуба. А сам праздничный день закончится концертом, на котором прозвучат все известные песни военных лет. Салют не предусмотрен.

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