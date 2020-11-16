В Казани проходят курсы повышения квалификации для преподавателей медресе

Духовное управление мусульман Республики Татарстан совместно с Центром повышения квалификации работников религиозных организаций и преподавателей учебных заведений при Российском исламском институте (г.Казань) в рамках реализации Программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама проводит курсы для религиозных деятелей и преподавателей духовных образовательных организаций, направленные на совершенствование их профессиональных компетенций. Занятия проходят с применением современных, дистанционных технологий.

В частности, с 16 ноября по 20 ноября 2020 года в рамках вышеуказанных курсов пройдет модуль «Методика преподавания религиозных дисциплин для преподавателей медресе» в объеме 36 аудиторных часов, а с 23 ноября по 27 ноября 2020 года запланирована модуль «Методика преподавания светских дисциплин для преподавателей медресе» в объеме 36 аудиторных часов с участием ведущих отечественных специалистов. На курсы повышения квалификации в общей сложности записались более 40 специалистов медресе.

Тематика программы повышения квалификации очень обширна, она затрагивает различные аспекты преподавания религиозных и светских дисциплин и вопросы методики преподавания отдельных дисциплин. В частности, преподаватели медресе ознакомятся с изменениями федерального законодательства в сфере образования и свободы совести; со структурой исламской образовательной системы. Педагогическому процессу, методическому обеспечению, видам, методам и средствам обучения, формам, организации педагогического процесса и т.д. отводится несколько блоков. В рамках активных методов обучения рассматриваются методы, как мозговой штурм, деловая игра, дидактическая игра, диспут, соревнования; кейс-метод, КВН.

После окончания курсов религиозным деятелям и преподавателям духовных образовательных организаций будут вручены удостоверения о повышении квалификации.

dumrt.ru