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В Казани прошла конференция «Особенности традиций тасаввуфа у мусульманских народов России»

В Казани прошла конференция «Особенности традиций тасаввуфа у мусульманских народов России»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 10.12.2020 0

Сегодня, в 24-й день месяца раби аль-ахир (9 декабря), в Казани прошла VI Всероссийская научная конференция «Особенности традиций тасаввуфа у мусульманских народов России». Мероприятие организовал Центр исследований Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан.

В работе конференции, прошедшей на платформе ZOOM, приняли участие религиозные и светские специалисты из Казани, Москвы, Махачкалы, Дербента, Севастополя и других городов.

От имени мусульман Татарстана всех участников приветствовал первый заместитель муфтия РТ Рустем хазрат Валиулин. Он прочитал аяты Куръана, а модератор конференции Фарид хазрату Салман совершил дуа.

Далее заместитель муфтия Татарстана выступил с докладом о значении традиций тасаввуфа в истории и культуре татарского народа.

dumrt.ru

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