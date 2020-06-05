В Казани прошла встреча Рената Валиуллина с руководителем музея-квартиры Мусы Джалиля Назирой Фаттаховой

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с руководителем Музея-квартиры Мусы Джалиля в городе Казани Назирой Фаттаховой.

На встрече стороны обсудили вопросы увековечивания памяти поэта-героя, памятные мероприятия, проводимые в Казани, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В свою очередь, Назира Фаттахова провела небольшую экскурсию по музею, показав важные и ценные экспонаты, мемориальные комнаты поэта, где поэт провел свои «казанские» годы жизни.

Ренат Валиуллин рассказал о проводимых и запланированных мероприятиях, связанных с Мусой Джалилем. Так, совместно с дочерью поэта Люцией Мусаевной Джалиловой подготовлен проект стенда памяти «Помнить и не забыть!», также готовится к открытию уголок мужества, посвященный поэту – герою в средней общеобразовательной школе №146 Калининского района Санкт-Петербурга, торжественное открытие которого планируется провести в сентябре 2020 года.

Памятник татарскому поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю был открыт в Санкт-Петербурге 19 мая 2011 года и является даром Республики Татарстан Санкт-Петербургу. Место было выбрано не случайно: во время Великой Отечественной войны Муса Джалиль под Ленинградом на Волховском фронте в звании старшего политрука служил военным корреспондентом газеты «Отвага», в 1942 году попал в плен, затем в концлагерь.

Выдающийся татарский поэт, герой-антифашист Муса Джалиль (настоящее имя Залилов Муса Мустафович) известен своими стихами на темы революции и гражданской войны, за всю жизнь он написал несколько сотен стихов, однако, более всего его прославил знаменитый цикл «Моабитская тетрадь» — стихи, которые он писал, находясь в фашистском концлагере.

После войны они были переданы его сокамерником на родину. За этот цикл в 1957 году Джалилю была посмертно присуждена Ленинская премия. В 1968 году о Мусе Джалиле был снят фильм «Моабитская тетрадь». За участие в подпольной организации был арестован и казнен 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее в Берлине. В 1956 году посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

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