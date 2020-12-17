С 9-15 декабря в Казани прошла XII Школа Лидера Татарской молодёжи «Максат». Организаторами выступили Министерство по делам молодежи РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар и IDEL | Молодежный центр «Идель»

Татарскую национально-культурную автономию Пензенской области представляли Альфия Кадеркаева и Айрат Кадеркаев .

В этом году программа была разделена на блоки: ведение соцсетей, внутренние процессы в общественных организациях, работа с активистами, финансы. По каждому направлению прошли мастер-классы, тренинги, закрепили знания деловыми играми.

Прошли встречи с депутатом Государственной Думы РФ, председателем Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдаром Ирековичем Гильмутдиновым, руководством республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», известными татарскими блогерами.

В рамках ШЛТМ состоялся конкурс проектов от клуба татарских меценатов «Мәктәп», где мы выиграли грант на реализацию молодежного этнокультурного проекта «Үсешкә юл»(«Путь к успеху»).