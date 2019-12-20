В Казани прошли торжества в честь 95-летия «Татаркино»

Праздник, посвящённый 95-летию организации кинопроизводства и кинопроката в ТАССР, состоялся 17 декабря в кинотеатре «Мир».

В фойе кинотеатра гости могли окунуться в историю кино благодаря экспозиции, подготовленной к большому юбилею татарстанского кинематографа, и выставке ретро — кинотехники «Дыхание времени».

На праздник собрались ветераны киноотрасли республики, сотрудники киноучреждений Татарстана, творческие коллективы, друзья и партнеры «Татаркино» из Москвы и других регионов России.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова от имени министра культуры Татарстана Ирады Аюповой поздравила всех с юбилеем «Татаркино».

«В следующем году мы будем праздновать 100-летие нашей республики, — напомнила Юлия Адгамова, — а сейчас отмечаем 95-летие татарстанского кино. То есть еще тогда была подчеркнута важность кино. Сегодня уже часть муниципальных залов республики подключились к показам татарстанских фильмов. «Татаркино» — это не просто учреждение, оно помогает Министерству культуры в продвижении кинематографа, мы успешно реализуем разнообразные проекты социальной направленности. «Желаю «Татаркино» процветания, успехов, чтобы все намеченные планы исполнились».

После первый заместитель министра культуры Татарстана вручила работникам ГБУК РТ «Татаркино» ряд правительственных наград.

Благодарность мэра Казани коллективу «Татаркино» вручил начальник Управления культуры Исполнительного комитета г. Казани Азат Абзалов.

«95 лет – это только начало, — сказал он. – Вместе с «Татаркино» и Министерством культуры мы реализуем социальные проекты. Самое главное, что эти проекты успешные. К примеру, недавно в Казани открылся муниципальный кинотеатр в ДК «Ленина». Это второй кинотеатр после «Мира», который работает в государственном сегменте. Если кинотеатр «Мир» — это площадка арт-хауса, то в ДК Ленина – это площадка детского кино. Спасибо сотрудникам «Татаркино», низкий вам поклон за всё, что вы делаете! Прокат кино в поселковых домах культуры — это ваша заслуга!»

Поздравить «Татаркино» с юбилеем в Казань приехал заместитель председателя комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, руководитель рабочей группы по формированию стратеги развития детско-юношеского кино Общественной палаты РФ Денис Кирис. До праздничного мероприятия он принял участие в торжественном собрании, посвященном 95-летию организации кинопроизводства и кинопроката в ТАССР и итогам работы киноучреждений РТ за 2019 год. «Лично от себя хочу пожелать, и мы приложим к этому все усилия, чтобы здесь снималось свое кино, национальное кино, которое должно звучать не только по всей России, но и по всему миру, — выразил свои пожелания Денис Кирис. – Здесь благодатная для этого почва. Мне очень хотелось бы, чтобы фильмы татарстанских кинематографистов были на слуху!»

Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова свое выступление начала со слов благодарности ветеранам отрасли: «Мы очень благодарны всем тем, кто закладывал основы татарстанского кинематографа и кинопроката, закладывал традиции. И мы с новой командой готовы эти традиции продолжить, приумножить, внести что-то новое».

«Кино было, есть и будет всегда!» — заявил бывший председатель когда-то существовавшего Государственого комитета по кинематографии Республики Татарстан Зуфар Бухараев.

«Какое счастье вновь увидеть дорогих сердцу людей, с которыми связаны лучшие годы жизни служения великому искусству кино, — начала слова поздравления бывший заместитель директора государственного учреждения «Татаркино» Наиля Камалова, — я очень благодарна судьбе за то, что впервые перешагнула порог «кинопроката» в далеком 1970-м году и навсегда попала в прекрасный и удивительный мир кинематографа, оказалась причастной к великому братству киношников. В то время кинопрокатом руководил человек — легенда, бывший фронтовик — Ахат Беляв, человек, бесконечно влюбленный в кино. Он создал и сплотил вокруг себя коллектив единомышленников. И каждый на своем месте, независимо от должности, которую он занимал, трудился на совесть и с большой любовью к своему делу. Поэтому «Таткинопрокат» всегда был одним из лучших в стране. Радостно видеть, что в новых условиях кинематограф Татарстана уверенно движется вперед, снимаются фильмы самого разного формата и успешно показываются не только в республике, но и далеко за ее пределами. А к Международному фестивалю мусульманского кино прибавился еще и Международный фестиваль тюркского кино».

Поздравить коллектив «Татаркино» с круглой датой также пришли популярные актеры Равиль Шарафиев, Ренат Тазетдинов и Азгар Шакиров.

Украшением праздничного вечера стали музыкальные выступления артистов и показ кадров из старинных кинофильмов, снятых в Татарстане одними из первых. Завершился праздник кино символичным выступлением артистов, снявшихся в первой музыкальной кинокомедии «Апипа». Это современный фильм на татарском языке, который уже успел завоевать любовь казанского зрителя.

Продолжатся юбилейные торжества 22 декабря. В этот день в кинотеатре «Мир» будет показана ретроспектива татарстанских фильмов.

Зуфар Давлетшин, пресс-служба «Татар-кино»