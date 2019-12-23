В Казани прошёл третий в стране концерт фестиваля эстрады «Татар жыры»

В честь двадцатилетия фестиваля «Татар жыры» по всей стране прошли 3 масштабных концерта.

Международный фестиваль эстрады «Татар жыры» («Татарская Песня») стал знаковым событием в музыкальной жизни не только республики, но и всего татарского мира. Так, в этом году в честь двадцатилетия фестиваля организовано три масштабных концерта по всей стране.

В Москве в Кремлёвском дворце 24 ноября состоялся первый приуроченный к юбилею концерт, зрителями которого стали более 5000 человек. Второй праздник песни впервые прошел в огромном зале «Уфа-Арена» 7 декабря, куда пришли более 8000 поклонников татарской музыки.

А третий масштабный концерт Международного фестиваля «Татар жыры» прошёл в Казани 21 декабря в КРК «Пирамида». Он традиционно собрал всех любителей татарской культуры. В этот вечер прозвучали лучшие хиты прошлых лет в исполнении звезд татарской эстрады. На праздничном концерте присутствовал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.



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