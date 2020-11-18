В Казани пройдет фестиваль «Про-фән»

21 и 22 ноября в Казани в резиденции креативных индустрий «Штаб» пройдет научно-популярный фестиваль «Про-фән»

«Про-фән» — это двухдневный фестиваль о науке и молодых исследователях. В первый день фестиваля вы услышите выступления молодых ученых Казани — будем говорить о медицине, биологии, социологии и истории. Во второй день мы будем отмечать всемирный день философии и рефлексировать над ужасами 2020.

Цель фестиваля — показать неоднозначность и противоречивость привычного и очевидного. Приходите удивляться и задаваться вопросами вместе с молодыми учеными и философами. Мы все здесь «профаны».

Фестиваль пройдет в онлайн и офлайн форматах: можно прийти в «Штаб» и поучаствовать в живом общении с лекторами, а можно понаблюдать за ними онлайн и задавать вопросы в комментариях.

Фестиваль является продолжением сразу двух проектов — ежегодного фестиваля «Казань философская», который проводится в «Штабе» с 2015 года, и школы научной журналистики «Фәннәр», выросшую в новое медиа о молодых ученых «Галим». Среди спикеров фестиваля — популяризаторы науки из числа участников школы «Фәннәр». «Казань философская» ежегодно собирает более 200 слушателей и является главным событием в философской жизни Казани. За все годы на фестивале выступали философы Европейского Университета, СПБГУ и многих других философских центров России и мира.

Фестиваль реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.