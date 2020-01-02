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В Казани пройдет Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе

В Казани пройдет Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Главные новости, 02.01.2020 0 13

С 10 по 13 февраля в Казани состоится Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе.

В целях реализации соглашений о сотрудничестве в области образования с органами управления образованием субъектов Российской Федерации, повышения престижа родного (татарского) языка и качества знаний обучающихся, оказания практической помощи обучающимся и учителям татарского языка и литературы образовательных организаций субъектов Российской Федерации Министерством образования и науки Республики Татарстан февраля 10-13 февраля 2020 года проводится Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе.

Для участия в олимпиаде приглашаются обучающиеся 8, 9, 10, 11 классов из числа победителей и призеров региональных (областных) туров олимпиады по татарскому языку и литературе и один руководитель.

Олимпиада состоит из 2 туров:

— письменный тур — выполнение  заданий по татарскому языку и татарской литературы

— устный тур — художественное слово. Тема: «Татарстан». Обучающие рассказывают наизусть стихи, прозу о Татарстане.

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