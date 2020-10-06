В Казани пройдет Межрегиональный конкурс театральных коллективов «Идел-йорт» имени Ш. З. Закирова

В казанском КДК им. Ленина состоится торжественное открытие III этапа XX Межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт» имени Ш. З. Закирова, сообщает Таткультресурсцентр.

В этом году творческий смотр любительских театральных коллективов юбилейный, и проходит в рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

Конкурс проводится с 1 сентября по 30 ноября 2020 года по номинациям: «Лучший любительский театральный коллектив, студия Республики Татарстан» ;

«Лучший татарский любительский театральный коллектив, студия регионов Российской Федерации».

В первом этапе конкурса приняло участие более 500 человек из 50 театральных коллективов из 30 районов Республики Татарстан и 10 регионов Российской Федерации.

На втором этапе конкурса члены жюри просмотрели видеозаписи спектаклей по заявкам участников и отобрали лучшие на заключительный третий этап. По итогам проведения второго этапа определились по 12 финалистов в каждой из двух номинаций.​

Заключительный этап пройдет в Казани с 12 по 29 октября в культурно-досуговом комплексе им. В. И. Ленина, в виде очного выступления участников перед зрителями и жюри конкурса.

По итогам финального этапа конкурса «Идел-йорт» победителям присуждаются звания Гран-при и Лауреатов и выделяются денежные сертификаты по каждой номинации.

Торжественное объявление и награждение победителей конкурса состоится 7 декабря на сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Завершится конкурс показом спектакля обладателя «Гран-при».

Вход для всех желающих бесплатный по пригласительному билету. Заявки на пригласительный билет принимаются по телефону: 89179268173 (Гульназ Мифтахова).

Расписание показов спектаклей скоро будет опубликовано.