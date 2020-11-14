В Казани пройдет республиканская олимпиада по исламским дисциплинам

В 4-й день месяца Раби аль-ахыр (12 ноября) ДУМ РТ совместно с Казанским исламским университетом в Центре подготовки Куръан хафизов второй раз проводит Республиканскую олимпиаду по исламским дисциплинам и арабскому языку среди мусульманских образовательных организаций Республики Татарстан. Участники интеллектуального состязания в количестве более 40 человек проверят свои знания в номинациях «Исламское право (фикх)», «Основы религии (акыда)» и «Арабский язык». Надо отметить, что в одну номинацию от шакирдов медресе принимается только одна студенческая заявка, а из вузов в одной номинации могут принять участие три человека.

Основной целью Олимпиады является выявление среди студентов мусульманских образовательных организаций Республики Татарстан изучающие исламские дисциплины и арабский язык, а также создание необходимых условий для их поддержки; стимулирование интереса студентов к углубленному изучению исламских дисциплин и арабского языка; содействие профессиональной ориентации студентов и др.

На сегодняшний день изъявили желание принять участие в олимпиаде 41 студентов из всех медресе республики – Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Кукмора, Буинска, Мамадышского и Ютазинского районов. Для участия в олимпиаде допускаются студенты II-III курсов средне-профессиональных религиозных образовательных учреждений и студенты III-IV курсов образовательных организаций высшего религиозного образования. Для студентов вузов устанавливается дополнительное условие для участия в олимпиаде: они должны быть не окончившими религиозные учебные заведения.

Олимпиада стартует в Центре подготовки Куръан хафизов в 10.00 с участием представителей ДУМ РТ, медресе, исламских вузов и гостей. Участников поприветствуют первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиулин, начальник отдела науки и образования ДУМ РТ Рамиль хазрат Гиззатуллин. Во время олимпиады студенты будут выполнять задания письменно.

Следует отметить, что в состав жюри республиканской олимпиады включен один преподаватель из каждого учебного заведения. В церемонии награждения победителей ожидается участие муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и его заместителя, председателя Совета исламского образования РФ, ректора РИИ и КИУ Рафика Мухаметшина.

Победителей ждут ценные подарки. Республиканский тур данной олимпиады организован для отбора и отправки на Всероссийскую олимпиаду самых талантливых студентов из Татарстана. Ожидается, что олимпиада пройдет в декабре. В нем примут участие студенты религиозных учебных заведений Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарской, Мордовии, Карачаево-Черкесской республик России, а также Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов.

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