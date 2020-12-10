XIII Бусыгинские чтения пройдут в Казани 11 декабря

11 декабря Национальный музей Республики Татарстан станет площадкой Международной научно-практической конференции «XIII Бусыгинские чтения». Наряду с главным музеем республики, организаторами чтений выступают Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова.

Ежегодные «Бусыгинские чтения» являются крупным событием в научной и культурной жизни Казани. Конференция проводится в память о Е.П. Бусыгине (1913–2008) – видном ученом-этнографе, профессоре Казанского университета, заслуженном деятеле науки России и Татарстана, почетном члене Русского географического общества.

В программе XIII Бусыгинских чтений: выступления ученых из ряда городов России (Казань, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Йошкар-Ола, Уфа, Новосибирск, Южно-Сахалинск), а также Беларуси (Минск) и Туркменистана (Ашхабад).

Предполагается охватить следующие направления и темы: историческая память и коммеморативные практики; этнографы в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время; история науки; этнографическое образование; историография и источниковедение;этнографические экспедиции; этнографическое музееведение; а также относительно новое в мировой антропологии научно-исследовательское направление – антропология академической жизни. К началу конференции издан сборник материалов, который является востребованным изданием среди специалистов в области этнографии, антропологии, этномузыкологии и других сфер знания.

По традиции перед началом конференции состоится памятная акция в Арском некрополе Казани – возложение цветов к могилам Е.П. Бусыгина, а также ученых-этнографов Н.И. Воробьева и Н.В. Зорина – ученика Е.П. Бусыгина.

На открытии чтений собравшихся ждет музыкальный презент от Казанской консерватории. Для участников и гостей конференции будет проведена экскурсия по экспозиции Национального музея РТ «История Татарстана с древнейших времен до наших дней».

Справка

Евгений Прокопьевич Бусыгин был профессиональным музыкантом, играл на разных инструментах в ряде казанских оркестров.По воспоминаниям академика АН РТ И.Р. Тагирова, музыкальные дарования Е.П. Бусыгина, «сопровождавшие его в течение всей жизни, стали важным подспорьем в выявлении им общего и особенного в жизни народов, населяющих наш край».

Основываясь на стыке этнографии и музыковедения, тематика «Бусыгинских чтений» включает также исторический, филологический и краеведческий аспекты. Тема нынешней конференции – «Казанская этнографическая школа: память истории и антропологические повороты». В 2020 году чтения приурочены к целому ряду знаковыхюбилейных дат: 75-летию Великой Победы, 100-летию образования Татарской АССР, 75-летию Казанской консерватории и 125-летию Национального музея Республики Татарстан.

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