С 19 по 22 декабря 2020 года в Казани пройдёт Форум работающей молодежи, посвященный 100-летию образования ТАССР.

Создание среды для общения, самореализации, повышения профессионализма, а также развития общественных инициатив – такую задачу решают организаторы мероприятия.

Очная часть форума пройдёт на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Кроме того, состоится ряд онлайн-мероприятий.

В программе мероприятия — заседания координационного совета по реализации молодёжной политики на предприятиях, учреждениях и в организациях Республики Татарстан, многочисленные образовательные и культурные мероприятия.

Во время форума состоится церемония награждения победителей и дипломантов республиканских конкурсов — «Лучший по профессии», «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан», а также «Потенциал Республики». Лучшие проекты, представленные участниками в рамках форума, будут поддержаны гранатами на общую сумму в 1 млн рублей.

100tatarstan.ru