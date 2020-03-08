В Казани пройдёт Всероссийский конкурс учителей родного языка и литературы «Туган тел»

30 марта — 1 апреля на базе гимназии №27 с татарским языком обучения проводится заключительный этап Всероссийского конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел». Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 1 апреля в 9.00 часов в гимназии.

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2021 годы» и в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год.

Первостепенная цель конкурса – содействие сохранению и развитию языкового и культурного многообразия народов Российской Федерации и Республики Татарстан, повышение статуса учителей родных языков, распространение педагогического опыта и профессионального мастерства.

В заочном этапе конкурса приняли участие 79 педагогов из муниципальных районов Татарстана и 10 учителей родного (татарского) языка и литературы из субъектов Российской Федерации.

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