В Казани работает экспозиция художницы Лиры Сулейман

В Казани в Музее исламской культуры Музея-заповедника «Казанский Кремль» представлена экспозиция работ татарской художницы-декоратора Лиры Сулейман.

Лира Сулейман – художник-декоратор, победитель Международного конкурса каллиграфии-2019, живёт в г.Уфа.

Лира Сулейман создала картины в смешанных техниках. В своих работах она добавляет объем и динамичность к каллиграфическим эскизам в художественных традициях и поиск нового творческого выражения извечных истин Корана.

Эскизы демонстрируют основу, лаконичное совершенство, из которого вырастают дышащие энергией композиции Лиры Сулейман. С учетом смысла текста, каждая работа нашла свое цветовое решение, индивидуальный материал. Художница выполняет композиции на дереве и бумаге, использует кристаллы Swarovski, малахит и горный хрусталь.

Выставка работает до 29 февраля ежедневно с 9.00 до 19.30 часов.

Адрес: Казань, Кремль, Мечеть Кул Шариф, Музей исламской культуры, Галерея татарского шамаиля

Тел.: +7903-342–69–26,+7843-567-81-25

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