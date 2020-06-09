В Казани символом дружбы Татарстана и Башкортостана станет памятник Мустаю Кариму

«Этот памятник будет не только еще одной точкой притяжения для туристов в Татарстане, но и станет символом дружбы двух республик. То есть люди, когда будут там собираться, будут понимать, что он установлен в рамках мероприятия, направленного на дружбу наших республик», — уверен Зинатуллин.