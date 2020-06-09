В Казани символом дружбы Татарстана и Башкортостана станет памятник Мустаю Кариму

В рамках Дней Башкортостана в Татарстане планируют открыть памятник писателю, поэту и драматургу Мустаю Кариму. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал Постоянный представитель Татарстана в Республике Башкортостан Ранэль Зинатуллин.
«Мы предложили несколько мест, и они выбрали площадку на Оренбургском тракте недалеко от остановки „Роторная“. Возможно, там появится небольшой парк, сквер для прогулки», — поделился постпред.
Башкирская сторона выбрала скульптора, который будет создавать фигуру великого поэта, делать он это будет в Москве.
«Этот памятник будет не только еще одной точкой притяжения для туристов в Татарстане, но и станет символом дружбы двух республик. То есть люди, когда будут там собираться, будут понимать, что он установлен в рамках мероприятия, направленного на дружбу наших республик», — уверен Зинатуллин.
Напомним, что 18 апреля прошлого года на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур» в рамках Дней Республики Татарстан открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за пандемии коронавируса Дни Башкирии в Татарстане отложены на неопределенный срок.