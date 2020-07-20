В Казани скончался поэт и журналист Рустем Файзуллин

В Казани на семидесятом году жизни скончался известный татарский поэт, журналист, заслуженный работник культуры Татарстана, обладатель премии Союза писателей имени Гаяза Исхаки, сотрудник радио Татарстана Рустем Габдрахманович Файзуллин. Своим читателям он был известен и под псевдонимом Акъегет.

Рустем Файзуллин — уроженец деревни Юлсубино Рыбно-Слободского района. С 1974 года его судьба связана с государственной телерадиокомпаний Республики Татарстан. В последние годы он возглавлял редакцию литературно-художественных программ радио Татарстана, был истинным знатоком богатого фонда аудиозаписей.

Поэтическое творчество объединяют сборники стихов «Ак болыт шәүләсе», «Төнге сулар», «Янды бер шәм таңнарда…», «Карусели осени».

Руководство и коллектив ГТРК «Татарстан» выражают искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги и товарища. Эта утрата невосполнима и для нас, и для многомиллионной аудитории слушателей радио Татарстана. Ожидается, что покойный будет захоронен на родине, в деревне Юлсубино Рыбно-Слободского района.