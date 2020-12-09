В Казани состоится заседание Художественно-экспертного совета РТ по народным художественным промыслам

Завтра, 10 декабря, в 10:00 в выставочном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан состоится заседание Художественно-экспертного совета Республики Татарстан по народным художественным промыслам.

На заседании запланировано выступление министра культуры РТ Ирады Аюповой, директора ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ» Алсу Мифтаховой и грантополучателей Правительства Республики Татарстан на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере народных художественных промыслов в 2019 году.

В рамках заседания состоится презентация видеоролика о технологии золотного шитья. Затем член Союза художников РТ, заслуженный деятель искусств РТ Луиза Фасхутдинова расскажет об особенностях золотной вышивки Поволжья.

Также на повестке дня заседания: рассмотрение продукции грантополучателей 2019 года на предмет подтверждения отнесения производимых изделий к изделиям народных художественных промыслов. Данная процедура с 2020 года на станет для всех грантополучателей постоянной.

Напомним, что основной целью совета, созданного при Министерстве культуры РТ, является отнесение изготовленных мастерами изделий к категории народных художественных промыслов, а также координация деятельности расположенных на территории республики организаций, занимающихся выпуском изделий народных художественных промыслов в местах их традиционного бытования. Совет формируется из специалистов высокой квалификации в области декоративно-прикладного искусства, этнографов, работников музеев, искусствоведов, представителей творческих союзов, представителей органов культуры, фондов и ассоциаций, чья деятельность связана с сохранением национально-культурного наследия.

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