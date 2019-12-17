В Казани состоялась церемония вручения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Статуэткой «Алтын Йолдыз» отметили самых достойных представителей татарской эстрады.

Мероприятие стало одним из значимых культурных событий года: традиционно «Милли музыкаль премия» от «Болгар радиосы» выявляет песни, которые имеют все шансы стать хитами на все времена.

Кроме того, национальная музыкальная премия является эффективным инструментом для сохранения идентичности татарского народа, его культуры и языка. Она создана с любовью к родному языку и татарской песне, в этом уверены и лауреаты премии, и миллионы зрителей телеканала ТНВ по всему миру.

На этот раз премия прошла под эгидой «Года театра». Лауреатами стали, в том числе, авторы музыки для театральных постановок. И, главная особенность премии — статуэткой «Алтын Йолдыз» отмечаются шлягеры лет минувших, а значит, соблюдается преемственность поколений и пополняется Золотой фонд татарской эстрады.

tnv.ru