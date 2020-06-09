В Казани стартовали обучающие онлайн-курсы по чтению Куръана

В 16-ый день месяца Шавваль (8 июня), по многочисленным просьбам прекрасной половины Татарстана муфтият республики вновь запустил проект: женские экспресс-курсы «Учимся читать Куръан». Данная инициатива является продолжением масштабного проекта «Школа одного дня», в рамках которого слушатели постигают азы Ислама и чтения намаза в течение нескольких уроков. Экспресс-курсы «Учимся читать Куръан» являются третьми по счету, но в отличие от двух предыдущих, эти занятия будут проходить только в формате онлайн. Набор учащихся завершен: на курсы записались 46 девушек.

Экспресс-курсы будут проходить каждый понедельник и четверг с 16:00 до 18:00. Планируется проведение уроков по арабскому алфавиту, махраджу (произношению) сложных букв и правилам таджвида (особые правила чтения Корана), группе правил «Идгам», группе правил «Мад», твердым и мягким буквам, правилам и знакам остановки.

dumrt.ru