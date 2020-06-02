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В Казани стартовало голосование за лучшее название проекта «Жизнелюб» на татарском языке

В Казани стартовало голосование за лучшее название проекта «Жизнелюб» на татарском языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 02.06.2020 0 7

В Казани стартовал второй этап голосования за лучший вариант перевода названия проекта «Жизнелюб» на татарский язык.

В декабре прошлого года прошел первый этап опроса. Тогда 3 тысячи активных казанских «жизнелюба» предложили свои варианты названия проекта на татарском языке. Наиболее популярными стали: «Яшәүчән», «Яшәү яме», «Яшь йөрәкләр», сообщает Управление культуры.

В рамках второго этапа онлайн-голосование продлится до 15 июня. Выбрать понравившееся название можно на портале KZN.RU.

Напомним, 28 мая в Казани состоялось празднование Дня жизнелюба. В этом году впервые его отметили дистанционно – к онлайн-занятиям, которые прошли на площадке КЦ «Сайдаш», присоединились более 350 активных пенсионеров города.

kzn.ru

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