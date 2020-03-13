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В Казани стартует первенство России по татарской борьбе корэш

В Казани стартует первенство России по татарской борьбе корэш

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 13.03.2020 0 13

С 13 по 15 марта в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдет первенство России по татарской борьбе корэш, в котором примут участие более 250 спортсменов трех возрастных категорий: 13-14, 15-16, 17-18 лет.

Борцы из более чем 20 регионов России будут соревноваться в 9 весовых категориях.

В этом году после введение обновленной единой классификации обладатели всех трех призовых мест возрастной категории 17-18 лет и первых двух призовых мест возрастной категории 15-16 лет получат звания кандидатов в мастера спорта по корэш. Ранее выполнить норматив кандидата в мастера спорта было значительно сложнее.

13-14 марта пройдут предварительные соревнования. Финальные поединки стартуют 15 марта в 9:00, церемония награждения состоится в 12:30.

minsport.tatarstan.ru

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