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В Казани успешно прооперировали 101-летнего ветерана ВОВ

В Казани успешно прооперировали 101-летнего ветерана ВОВ

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 16.04.2020 0 5

В университетской клинике @uniclinic_kazan успешно прооперировали 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника четырех войн Фараха Хайрутдинова.

Его экстренно доставили в приемный покой хирургического стационара. Команда врачей провела успешную операцию. После того, как состояние пациента стабилизировалось, его перевели в отделение и сейчас готовят к выписке.

Фарах Хайрутдинов — участник военных событий на Халхин-Голе, советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войн. Его родная деревня — Сарайлла Сармановского района, оттуда в 21 год его призвали в Красную армию.

«Мне посчастливилось воевать под командованием нашего легендарного маршала Георгия Жукова. После учебы мы встретились с ним в Москве, в 1942 году. И все оставшиеся военные годы наши пути не расходились: Сталинград, Курск, Белоруссия, Украина, Литва, Эстония, Польша и Германия. День Победы в составе армейской разведки 1-го Белорусского фронта я встретил в Берлине», — поделился ветеран.

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