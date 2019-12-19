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В Казани увековечат память Амирхана Еники

В Казани увековечат память Амирхана Еники

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 19.12.2019 0 7

В Казани на фасаде дома №53 по ул.Чехова разместят мемориальную доску в целях увековечивания памяти татарского писателя Амирхана Еники. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Мемориальная доска будет содержать следующий текст на русском и татарском языках: «В этом доме в 1994-2000 гг. жил народный писатель ТАССР, лауреат государственной премии ТАССР имени Г.Тукая Амирхан Еники (Амирхан Нигметзянович Еникеев)».

Напомним, летом на фасаде дома по ул.Туфана Миннуллина, 8а была установлена мемориальная доска народной артистке ТАССР Альфие Авзаловой.

rt-online.ru

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