В Казани в честь дня рождения великого композитора Софии Губайдулиной состоятся два концерта

Организаторами концертов являются Центр современной музыки Софии Губайдулиной и Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ). В течение двух дней будет исполнено 7 сочинений композитора из разных периодов творчества Софии Асгатовны.

Трансляция онлайн-концерта «Софии – с любовью» из Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева состоится 6 ноября в 20.00. В организации концерта участвует Казанская консерватория им. Н.Г. Жиганова, почетным профессором которой является София Губайдулина.

В концерте выступят: Камерный оркестр «Новая музыка» (Художественный руководитель и дирижер – Заслуженная артистка РТ Анна Гулишамбарова), оркестр Казанской консерватории TATARICA (художественный руководитель и дирижер – Заслуженный деятель искусств РТ Ринат Халитов), Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ). Преподаватели Казанской консерватории лауреаты международных конкурсов Карина Горбанова и Фарида Нуруллоева при участии перкуссиониста Михаила Косова исполнят органные сочинения Губайдулиной. В исполнении солистов МАСМа прозвучат камерные произведения С. Губайдулиной и ее выдающихся современников А.Пярта, В.Сильвестрова, П.Карманова.

Трансляция будет проходить здесь https://youtu.be/Xrf5GLbprkc

8 ноября в 20.00 состоится вторая трансляция – концерт «ЗЕРКАЛО В ЗЕРКАЛЕ» из Центра современной музыки Софии Губайдулиной. В исполнении Московского Ансамбля Современной Музыки прозвучат сочинения Александра Скрябина, Софии Губайдулиной, Альбана Берга, Арво Пярта, Антона Светличного. В изысканно подобранную программу концерта МАСМ включил также сочинение молодого казанского композитора Лилии Исхаковой для кларнета и электроники. Концерты пройдут накануне открытия в Казани 10 Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной «Конкордия».

Трансляция будет проходить здесь https://youtu.be/T0U1ZDuLtJc

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