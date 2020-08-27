В Казани впервые пройдет Национальное Собрание

Всемирный конгресс татар готовится к большой встрече. В столице пройдет Национальное Собрание. На мероприятие, которое пройдет 28-30 августа, ожидается прибыте гостей из 68 регионов России. Они приедут из полуострава Камчатка, острова Сахалин, из Амурской, Алтайской, Хабаровской, Мурманской, Калининградской областей, Приморского, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республик Бурятия, Тыва и т.д. Из-за пандемии число гостей ограничено. В Казань приедут порядка 250 соотечественников.

Гости начнут приезжать в столицу уже 28 августа. Утром 29 августа состоится заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар. Во второй половине дня в театре оперы и балета им.М. Джалиля пройдет Национальное Собрание с участием 500 человек. На нем выступит Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вечером в Татарском государственном академическом театре им.Г. Камала планируется показ спектакля по пьесе А. Гилязова «Әтәч менгән читәнгә» («Взлетел петух на плетень»).

30 августа-День Республики и города. Гости примут участие и в мероприятиях, посвященных этому празднику. В 10 часов утра они посетят фестиваль «Печән базары», организованный в Старо-Татарской Слободе на берегу озера Кабан. В 11 часов перед театром Камала пройдет фестиваль «Играй, гармонь». Во второй половине дня мероприятие продолжится на Кремлевской площади.