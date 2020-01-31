В Казани завершает работу выставка, посвященная 100-летию со дня рождения художника Хариса Якупова

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» завершает работу выставка «Харис Якупов. Человек-эпоха», посвященная 100-летию со дня рождения художника Хариса Якупова.

Харис Абдрахманович Якупов родился 23 декабря 1919 года в Казани. В 1940 году окончил Казанское художественное училище. Участник Великой Отечественной войны.

В творчестве X.Якупова отражена история народа и страны. Его творчество глубоко органично и естественно. В нем нет ничего случайного и надуманного. В творчестве художника, своеобразно преломляясь, всегда отражалась многообразная, сложная жизнь.

В произведениях художника вырисовывается один главный образ, один главный сюжет: человек и его дело, его место на земле – и этот свой главный сюжет он пишет всю жизнь.

Национальные татарские истоки творчества Xариса Якупова – в красочности и декоративной яркости цвета полотен, посвященных людям татарской деревни, в тех типажах, которые он изображает. Художник словно изнутри схватывает суть национального, народного. Живопись его полотен всегда узнаваема, такие сочетания красок, мазки присущи именно ему.

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