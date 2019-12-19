В Казани завершает работу выставка с экспозицией о сибирских татарах

20 декабря в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан завершает работу выставка «Тюрки Сибири».

На выставке раскрывается история этнографического изучения, материальная и духовная культура сибирских татар, а так же якутов, тувинцев и хакасов. Среди более сотни экспонатов выделяются труды и заметки знаменитых путешественников, крупных историков, этнографов и лингвистов, участников научных экспедиций XVIII – XIX вв. из Отдела редких книг и рукописей Казанского университета.

Интереснейший этнографический материал, представленный национальной одеждой, украшениями, церемониальными предметами, музыкальными инструментами и фотографиями, раскрывает быт и верования тюркских народов.

Эта выставка продолжает совместный проект, инициированный в 2017 году Музем-заповедником «Казанский Кремль» и Этнографическим музеем Казанского федерального университета, посвященный материальному и духовному наследию тюркских народов Российской империи XIX – начала XX века.

В организации выставки приняли участие Национальный музей Республики Татарстан, Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

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