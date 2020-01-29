В Казани завершился IX Форум мусульманской молодежи, который собрал около 70 девушек и юношей

На увлекательный шестидневный слет съехались форумчане из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Оренбурга, Самары, Челябинска, Марий Эл и практически со всех районов Татарстана. Всем им от 18 до 30 лет.

Для участников форума провели увлекательные лекции, веревочные квесты, а также тимбилдинг, который помог форумчанам стать единой командой. Кроме того, изюминкой форума стало ежедневное чтение Священного Корана: каждый день в течение 20-ти минут форумчане укрепляли знания по тафсиру, а затем 40 минут читали Коран.

Помимо учебы для молодежи подготовили 3 досуговых площадки: кинозал, прогулочная зона для катания на лыжах и общение с устазами в формате вопрос-ответ.

Важно, что форум позволяет молодым людям не только просветиться, но и сплотиться, познакомиться, духовно обогатиться и реализовать свои собственные социальные стартапы. Ряд проектов, инициированных участниками молодежного форума, успешно воплощаются в жизнь муфтиятом РТ и мухтасибатами в районах. Так, наиболее популярными из них являются: «Школа одного дня» по обучению намазу и основам ислама; дискуссионный клуб по обсуждению самых острых проблем, волнующих умму; благотворительная акция «Подари бумаге жизнь» по сбору макулатуры в пользу тяжелобольных детей и другие. Поэтому Форум можно смело назвать генератором социальных проектов ДУМ РТ.

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