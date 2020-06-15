В казанском аэропорту появились книжные стеллажи

В казанском аэропорту, в терминале 1А, появились книжные стеллажи с книгами татарских классиков и современных писателей, а также исторической и учебной литературой на татарском и русском языках.

Книги доступны для чтения пассажирам, вылетающими как внутренними, так и международными рейсами. Пассажиры могут почитать произведения Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Хади Такташа, Мажита Гафури, Галимджана Ибрагимова и других авторов, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Напомним, 31 мая 2019 года был опубликован Указ Президента РФ Владимира Путина «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Международному аэропорту Казань было присвоено имя выдающегося татарского литературного деятеля Габдуллы Тукая. В январе 2020 года в Татарстане проводилось голосование за лучший вариант оформления аэропорта в «тукаевской» стилистике, в котором приняли участие более 5 тысяч человек. Больше всего голосов набрала концепция «Вдохновение Тукая». Согласно проекту творческой группы КГАСУ, в аэропорту появятся интерактивные зоны для комфортного ожидания рейсов.

kzn.ru