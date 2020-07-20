В Казанском «Эрмитаже» откроется выставка петербургского художника Азата Галимова

В Центре «Эрмитаж-Казань» 31 июля 2020 года в рамках проекта «Незримые узы с Родиной» откроется выставка «Азат Галимов. Между Западом и Востоком», приуроченная к 100-летию ТАССР.

Образ столицы Татарстана в творчестве мастера лучше всего объясняет название выставочного проекта «Незримые узы с Родиной», которое было организовано Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это возвращение художника к духовным святыням и памятникам культуры своего народа.

Выставку открывают виды столицы Татарстана, являющейся символическим центром творчества художника. В посвященных этому городу работах присутствуют величественные стены белокаменного Кремля и его символы – башня Сююмбике и возрожденная мечеть Кул Шариф, уникальные старинные силуэты Азимовской и Бурнаевской мечетей. Художнику особенно дороги улицы и набережные старой Казани, ее сады и уютные скверы, утопающие в свежей зелени или укрытые осенней листвой.

В экспозиции представлено 154 работы художника, написанные в разные годы во многих уголках мира и России. Выставка будет работать вплоть до 30 августа.

Азат Галимов родился в 1958 году в Буинском районе ТАССР, с 1979 года живет и работает в Санкт-Петербурге. Галимов использует яркую живописную манеру, объединяющую традиции реалистической пейзажной школы в русском искусстве и импрессионистическое видение французской школы. Талант живописца с особой яркостью раскрывается в жанре городского пейзажа. По признанию мастера, в какой бы стране он ни работал, везде подмечал приметы смешения культур разных народов, искал наиболее близкие его сердцу мотивы, напоминающие малую родину.

В 1986 году Азат Галимов закончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной, ныне — Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. Член Санкт-Петербургского Отделения Союза Художников России, секции живописи. Член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), Член Союза художников Республики Татарстан. Член Союза Болгарских художников, Варненское отделение. Азат Галимов включен в каталог «Лучшие художники России» (2007).

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