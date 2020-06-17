В казанском приюте горячим питанием ежедневно обеспечиваются 300 нуждающихся

300 нуждающихся ежедневно получают порции горячего питания от ДУМ РТ в казанском комплексе «Бесплатная помощь нуждающимся», расположенного по адресу ул. Бурхана Шахиди, д.26. Инициативу муфтията реализует мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов г. Казани при поддержке населения и спонсоров. Каждый день в 10:00 часов на территорию приюта поставляют 150 порций завтрака, в 14:00 часов – 150 порций горячего обеда. Еду раскладывают в одноразовую посуду, а затем с соблюдением профилактических противовирусных мер передают одиноким пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Таким образом, ДУМ РТ продолжает оказывать продовольственную помощь населению, стартовавшую с начала периода самоизоляции и месяца Рамадан.

Имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского района Казани Юсуф хазрат Давлетшин поделился планами по расширению сотрудничества с комплексом «Бесплатная помощь нуждающимся»: в будущем здесь намерены приобрести транспорт для нужд центра и осуществлять кормление нуждающихся по графику в 4-5 местах Казани.

Кроме обеспечения горячим питанием, благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ доставляет в приют одежду для бесплатной раздачи нуждающимся. К этой работе присоединились казанские мечети, в том числе и Закабанная мечеть. Юсуф хазрат рассказал о создании в данной мечети склада для хранения продуктов, круп и овощей и передачи их в приют.

Сотрудничество ДУМ РТ с комплексом «Бесплатная помощь нуждающимся» осуществляется на основании соглашения с АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» с 2014 года. Так, в этом году в рамках VIII Республиканского ифтара при поддержке БФ «Закят» ДУМ РТ в центр ежедневно поступало около 400 ифтар-наборов. Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов г. Казани отдельно организовал раздачу горячей пищи в объеме 400 порций ежедневно. Кроме того, в прошлом месяце приюту муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным был подарен дополнительный павильон для организации банного помещения бездомным.

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